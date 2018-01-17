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Україні пророкують третє місце
в світі за зростанням зарплат

Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:12

Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла третє місце в топ-десятці країн, в яких у 2018 році буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат.

Дивися повний текст Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:12

Ага военным пенсам уже пенсии подняли)) с весны вот газ поднимут.. рост цен на продукты и топливо на АЗС зашкаливает.. гривна ищет дно (если найдет))).. рост зарплат говорят самый большой)) в 90-х они смею заметить росли намного быстрее).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:30

как уже надоели эти напёрсточники - вы сначала верните пенсии и зарплаты по покупвтельной способности на уровень 2013 года, а уж потом рапортуйте о победах...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:26

Ожидаемый рост зарплат на 4,4% в 2018г. при индексе инфляции 113,7 в 2017г. - это похоже на издевательство. :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:48

С таким ростом вороства и отсутствуя правосудия экономика будет лежать,
а поднимать ЗП за счёт инфляции - путь в никуда. Привет доллар по 35 и евро по 40.
Когда у руля воры ничего хорошего простым гражданам не ждать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:51

  anton_gms написав:С таким ростом вороства и отсутствуя правосудия экономика будет лежать,
а поднимать ЗП за счёт инфляции - путь в никуда. Привет доллар по 35 и евро по 40.
Когда у руля воры ничего хорошего простым гражданам не ждать.


Попередні злодюги вже здаються маленькими дітьми в пісочні :D
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:05

За неделю уже второй раз эту новость постят. Хз, кому это нужно
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:35

Читаешь этот бред и понимаешь,что нынешнее ворьё у власти мозгами осталось в совдепии.Только там можно было пересичным втюхивать подобную информацию.Очнитесь,мы живнм в веке интернета и свободного доступа к любой информации.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05

Как то все забыли о разработанном CNN к всемирному форуму в Давосе всемирный калькулятор зарплат...welcome
Moimir
 
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