Україна посіла третє місце в топ-десятці країн, в яких у 2018 році буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат.
Дивися повний текст Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:12
Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат.
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:12
Ага военным пенсам уже пенсии подняли)) с весны вот газ поднимут.. рост цен на продукты и топливо на АЗС зашкаливает.. гривна ищет дно (если найдет))).. рост зарплат говорят самый большой)) в 90-х они смею заметить росли намного быстрее).
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:30
как уже надоели эти напёрсточники - вы сначала верните пенсии и зарплаты по покупвтельной способности на уровень 2013 года, а уж потом рапортуйте о победах...
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:26
Ожидаемый рост зарплат на 4,4% в 2018г. при индексе инфляции 113,7 в 2017г. - это похоже на издевательство.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:48
С таким ростом вороства и отсутствуя правосудия экономика будет лежать,
а поднимать ЗП за счёт инфляции - путь в никуда. Привет доллар по 35 и евро по 40.
Когда у руля воры ничего хорошего простым гражданам не ждать.
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:51
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:35
Читаешь этот бред и понимаешь,что нынешнее ворьё у власти мозгами осталось в совдепии.Только там можно было пересичным втюхивать подобную информацию.Очнитесь,мы живнм в веке интернета и свободного доступа к любой информации.
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:05
Как то все забыли о разработанном CNN к всемирному форуму в Давосе всемирный калькулятор зарплат...welcome
реклама
|