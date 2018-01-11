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Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.
Дивися повний текст Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ
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R2
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:31
а можно ли верить этому кабмину?
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Cler
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:21
Ну если "не знают" то точно повысят. Этим лгунам веры нет.
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Джон
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