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Кабмін спростував намір
підвищити ціну на газ

Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:30

Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.

Дивися повний текст Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:31

а можно ли верить этому кабмину?
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:21

Ну если "не знают" то точно повысят. Этим лгунам веры нет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55

"например, мы уничтожили коррупцию при возвращении НДС предприятиям" и стали блокировать налоговые накладные, чтобы жизнь медом не казалась
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55

"например, мы уничтожили коррупцию при возвращении НДС предприятиям" и стали блокировать налоговые накладные, чтобы жизнь медом не казалась
sequence
 
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