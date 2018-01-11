Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.
Дивися повний текст Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:30
Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін спростував намір підвищити ціну на газ.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55
"например, мы уничтожили коррупцию при возвращении НДС предприятиям" и стали блокировать налоговые накладные, чтобы жизнь медом не казалась
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55
"например, мы уничтожили коррупцию при возвращении НДС предприятиям" и стали блокировать налоговые накладные, чтобы жизнь медом не казалась
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