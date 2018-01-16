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Engie буде підтримувати "Північний
потік-2", незважаючи...

Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:32

Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Французька енергетична корпорація Engie продовжить підтримувати проект "Північний потік-2" незважаючи на санкції США. Про це заявив голова ради директорів групи компаній Engie Жерар Местралле на форумі в Москві, повідомляє ТАСС.

Дивися повний текст Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи на санкції США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:32

стоит ещё добавить что к этому проекту также присоединилась Норвегия...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:56

  Cler написав:стоит ещё добавить что к этому проекту также присоединилась Норвегия...
Никто не хочет терять возможный приработок.Может это все и затевалось с 2004 года,чтобы украинскую трубу пустить на лом?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:32

Це зрада! Падонки!
серенький
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:25

Re: Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи.

Местралле також зазначив, що незважаючи на прийняття Конгресом США закону, що вводить нові санкції проти проекту, компанія “Газпром” уклала угоду з партнерами по проекту набагато раніше. “Я вважаю, що немає приводів для занепокоєння”, – підкреслив він.

"Я вважаю, що ми і далі будемо пиляти газпромівське бабло" - підкреслив він. :)
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lapay
 
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