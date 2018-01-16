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Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:32
Пропонуємо до обговорення:
Французька енергетична корпорація Engie продовжить підтримувати проект "Північний потік-2" незважаючи на санкції США. Про це заявив голова ради директорів групи компаній Engie Жерар Местралле на форумі в Москві, повідомляє ТАСС.
Дивися повний текст Engie буде підтримувати "Північний потік-2", незважаючи на санкції США
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R2
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:32
стоит ещё добавить что к этому проекту также присоединилась Норвегия...
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Cler
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:56
Cler написав:
стоит ещё добавить что к этому проекту также присоединилась Норвегия...
Никто не хочет терять возможный приработок.Может это все и затевалось с 2004 года,чтобы украинскую трубу пустить на лом?
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ceba
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Додано: Сер 17 січ, 2018 15:32
Це зрада! Падонки!
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серенький
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:25
Местралле також зазначив, що незважаючи на прийняття Конгресом США закону, що вводить нові санкції проти проекту, компанія “Газпром” уклала угоду з партнерами по проекту набагато раніше. “Я вважаю, що немає приводів для занепокоєння”, – підкреслив він.
"Я вважаю, що ми і далі будемо пиляти газпромівське бабло" - підкреслив він.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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