«Київводоканал» планує збільшити тарифи на холодне водопостачання і водовідведення.
Дивися повний текст У Києві подорожчає холодна вода.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 14:10
У Києві подорожчає холодна вода
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає холодна вода.
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:10
Но и замечательно, учитывая что прогресс наших реформ измеряется удорожанием услуг и товаров, то можно отметить, что реформы идут полным ходом ;)
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:32
"Эту реформу требовал МВФ" (с) - подойдёт?
Всё IMHO
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:38
очередное покращення((((( в прошлый раз основным аргументом было поднятие минимальной зарплаты а сейчас и обосновывать ненадо((((
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:44
Re: У Києві подорожчає холодна вода
Тю! Всё в порядке вещей! Инфляция идёт полным ходом! Минималка будет 10000 грн-цены на коммуналку будут ещё выше! Потом минималка будет 20к,30к и т.д-соответственно и коммуналка выше!Он уже волк заскулил,что нужно тарифы на электрику подымать! Эта свора просто тупо включила печатный станок на полную мошь! Бумага и дальше будет обесцениваться,а гривневые депозитчики пусть и дальше занимаются меценатством,размещапя бумагу на год в банках под % не перекрывающие инфляцию!
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:10
Re: У Києві подорожчає холодна вода
Надо терпеть, а то Путин нападет
Прокремлевский тролль.
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