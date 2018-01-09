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У Києві подорожчає
холодна вода

У Києві подорожчає холодна вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:10

У Києві подорожчає холодна вода

Пропонуємо до обговорення:
«Київводоканал» планує збільшити тарифи на холодне водопостачання і водовідведення.

Дивися повний текст У Києві подорожчає холодна вода.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:10

Но и замечательно, учитывая что прогресс наших реформ измеряется удорожанием услуг и товаров, то можно отметить, что реформы идут полным ходом ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:47

Реформатори рулять.....
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:27

А обгрунтування тарифу в наявності??? :))) Су ки жгуть!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:32

  Omega написав:А обгрунтування тарифу в наявності??? :))) Су ки жгуть!

"Эту реформу требовал МВФ" (с) - подойдёт? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:38

очередное покращення((((( в прошлый раз основным аргументом было поднятие минимальной зарплаты а сейчас и обосновывать ненадо((((
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:44

Re: У Києві подорожчає холодна вода

Тю! Всё в порядке вещей! Инфляция идёт полным ходом! Минималка будет 10000 грн-цены на коммуналку будут ещё выше! Потом минималка будет 20к,30к и т.д-соответственно и коммуналка выше!Он уже волк заскулил,что нужно тарифы на электрику подымать! Эта свора просто тупо включила печатный станок на полную мошь! Бумага и дальше будет обесцениваться,а гривневые депозитчики пусть и дальше занимаются меценатством,размещапя бумагу на год в банках под % не перекрывающие инфляцию!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:10

Re: У Києві подорожчає холодна вода

Надо терпеть, а то Путин нападет
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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