|
|
Україна отримає зброю безкоштовно - посол США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Україна безкоштовно отримає летальне оборонне озброєння, про постачання якого адміністрація президента США прийняла рішення в кінці минулого року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила посол США в Україні Марі Йованович.
Дивися повний текст Україна отримає зброю безкоштовно - посол США
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79360
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама