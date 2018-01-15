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Україна отримає зброю
безкоштовно - посол США

Україна отримає зброю безкоштовно - посол США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21

Україна отримає зброю безкоштовно - посол США

Пропонуємо до обговорення:
Україна безкоштовно отримає летальне оборонне озброєння, про постачання якого адміністрація президента США прийняла рішення в кінці минулого року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила посол США в Україні Марі Йованович.

Дивися повний текст Україна отримає зброю безкоштовно - посол США.
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