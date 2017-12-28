Про це заявив генеральний прокурор.
Дивися повний текст Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої у виведенні "грошей Януковича".
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24
Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої у виведенні "грошей Януковича".
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44
О каком объективном расследовании млжно говорить,если все "повязаны родственными" узами.
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