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Луценко розповів про роль
колишньої компанії Гонтаревої...

Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24

Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний прокурор.

Дивися повний текст Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої у виведенні "грошей Януковича".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:25

кто бы сомневался - она ж почти пямятник
PV
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44

О каком объективном расследовании млжно говорить,если все "повязаны родственными" узами.
sena_2008atp
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