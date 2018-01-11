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Нововведення Кабміну може
ускладнити ситуацію на дорогах...

Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:46

Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах...

Пропонуємо до обговорення:
На розгляд Верховної Ради спрямований законопроект №7486, положення якого прирівнюють людей на інвалідних візках до учасників руху

Дивися повний текст Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах і загрожує в'язницею багатьом водіям.
R2
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