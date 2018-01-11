На розгляд Верховної Ради спрямований законопроект №7486, положення якого прирівнюють людей на інвалідних візках до учасників руху
Дивися повний текст Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах і загрожує в'язницею багатьом водіям.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:46
Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нововведення Кабміну може ускладнити ситуацію на дорогах і загрожує в'язницею багатьом водіям.
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