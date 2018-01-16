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Міжбанк: долар прагне вгору

Міжбанк: долар прагне вгору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55

Міжбанк: долар прагне вгору

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що у вівторок знизився щодо долара на 8,49 коп., на торгах середи втратив 1,35 коп., опинившись на рівні 28,6661 UAH/USD.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55

"евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,0610 / 1,0612" - да ладно?!
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:14

^^^ можно удалить.
dm_rodionov
 
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