Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що у вівторок знизився щодо долара на 8,49 коп., на торгах середи втратив 1,35 коп., опинившись на рівні 28,6661 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар прагне вгору.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55
Міжбанк: долар прагне вгору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар прагне вгору.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:55
"евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,0610 / 1,0612" - да ладно?!
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