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У минулому році Мінфін випустив
ОВДП для докапіталізації...

У минулому році Мінфін випустив ОВДП для докапіталізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:00

У минулому році Мінфін випустив ОВДП для докапіталізації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать звітні дані НБУ.

Дивися повний текст У минулому році Мінфін випустив ОВДП для докапіталізації держбанків на 70,7 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:00

А может лучше эти почти 71 млрд. грн. направить на перевооружение армии и постройку дорог по всей стране?! И то, и другое - деньги в экономику, создание рабочих мест, налоги (для пополнения бюджета) и т.д...
Хотя да, что я такое несу, на это печатать эмиссионные деньги под ОВГЗ "незя", а то инфляция. А вот бесконечно вливать их в банки, потом через выдачу кредитов под подставные компании их разворовывать, затем рассказывать умные слова о "недокапитализированности" и "неликвидности" банковской системы... и повторяем процедуру по новому (ОВГЗ - докапитализация - банковский кредит - невозврат). :(
Andrey01
 
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