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ГПУ з початку року викрила
21 факт хабарництва серед...

ГПУ з початку року викрила 21 факт хабарництва серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:11

ГПУ з початку року викрила 21 факт хабарництва серед...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року прокуратури різних областей і військова прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами викрили 21 факт хабарництва серед представників державної влади.

Дивися повний текст ГПУ з початку року викрила 21 факт хабарництва серед чиновників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:11

А чого так мало? що прокурори піймали тільки тих хто не ділився?
vovaplus
 
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