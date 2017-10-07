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ГПУ з початку року викрила 21 факт хабарництва серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:11
Пропонуємо до обговорення:
З початку року прокуратури різних областей і військова прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами викрили 21 факт хабарництва серед представників державної влади.
Дивися повний текст ГПУ з початку року викрила 21 факт хабарництва серед чиновників
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Додано: Сер 17 січ, 2018 19:11
А чого так мало? що прокурори піймали тільки тих хто не ділився?
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