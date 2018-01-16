RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Луценко планує спецконфіскацію
ще 3 млрд грн у першому...

Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:30

Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому...

Пропонуємо до обговорення:
Українські правоохоронні органи мають намір провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн в першій половині 2018 року, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Дивися повний текст Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому півріччі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:30

Вот что такое - у власти сынок партейного начальника: неважно, найдут они , у кого стоит забрать деньги, или нет, все равно заберут. У меня, у моего соседа, коллег и родственников и т. д.
max_us_ua
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 17.11.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Искатель і 22 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої...
R2 » Сер 17 січ, 2018 17:24
3 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 19:11
trof
День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з...
R2 » Вів 16 січ, 2018 18:59
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 09:28
SkyПердяй
Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
R2 » Вів 16 січ, 2018 14:37
4 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:33
Cryptos
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1633)
17.01.2018 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.