Українські правоохоронні органи мають намір провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн в першій половині 2018 року, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Дивися повний текст Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому півріччі.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 20:30
Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому...
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Дивися повний текст Луценко планує спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першому півріччі.
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:30
Вот что такое - у власти сынок партейного начальника: неважно, найдут они , у кого стоит забрать деньги, или нет, все равно заберут. У меня, у моего соседа, коллег и родственников и т. д.
Додано: Чет 18 січ, 2018 00:51
Что они за Краматорский суд вцепились, поближе к Киеву нет? Печерский, вот, раньше славился...
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