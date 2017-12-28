Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Ейтчісон, передає Latifundist.
Дивися повний текст Британський агрогігант вирішив зайти в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:38
Британський агрогігант вирішив зайти в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британський агрогігант вирішив зайти в Україну.
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:38
"...агропослуг...".
Клиника. Когда я (есть за мной грешок) в вузе какое-то время работал, самые-самые дегенераты из студентов сдавали мне письменные работы, переведенные вот так. Похоже, они на файненсе теперь работают
реклама
|