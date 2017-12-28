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Британський агрогігант
вирішив зайти в Україну

Британський агрогігант вирішив зайти в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:38

Британський агрогігант вирішив зайти в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Ейтчісон, передає Latifundist.

Дивися повний текст Британський агрогігант вирішив зайти в Україну.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:38

"...агропослуг...".

Клиника. Когда я (есть за мной грешок) в вузе какое-то время работал, самые-самые дегенераты из студентов сдавали мне письменные работы, переведенные вот так. Похоже, они на файненсе теперь работают
max_us_ua
 
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