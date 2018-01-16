Збільшилися як гривневі, так і валютні вклади населення.
Дивися повний текст У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:42
У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам.
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:42
"Валютные депозиты в гривневом эквиваленте также выросли на 2,7% до 238,5 млрд гривен." - с учетом роста стоимости валюты (особенно евро) - валюты в банках стало меньше. Неудивительно при таких ставках. А еще сочувствую тем, кто таки в гривнях сидит
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:49
Re: У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші ба
Даже с учётом роста курса - валюты стало больше, хоть и ненамного. Статистика открытая
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 17 січ, 2018 21:04
Я тоже внес свой посильный вклад в дело доверия украинским банкам (конкретно - Привату) и увеличения вкладов населения в банки
Когда 26 декабря 2017-го мне пришла январская пенсия (за 2018-й), я не снимал с нее ни копейки целый год! Аж до 4-го января!
Даже этим своим маленьким шагом, я улучшил банковскую отчетность и дал реальную возможность Нацбанку заявить, что
и
реклама
|