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У 2017 році українці стали
більше довіряти свої гроші банкам

У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:42

У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам

Пропонуємо до обговорення:
Збільшилися як гривневі, так і валютні вклади населення.

Дивися повний текст У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:42

"Валютные депозиты в гривневом эквиваленте также выросли на 2,7% до 238,5 млрд гривен." - с учетом роста стоимости валюты (особенно евро) - валюты в банках стало меньше. Неудивительно при таких ставках. А еще сочувствую тем, кто таки в гривнях сидит
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 20:49

Re: У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші ба

max_us_ua написав:"Валютные депозиты в гривневом эквиваленте также выросли на 2,7% до 238,5 млрд гривен." - с учетом роста стоимости валюты (особенно евро) - валюты в банках стало меньше. Неудивительно при таких ставках. А еще сочувствую тем, кто таки в гривнях сидит
Даже с учётом роста курса - валюты стало больше, хоть и ненамного. Статистика открытая
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:04

Я тоже внес свой посильный вклад в дело доверия украинским банкам (конкретно - Привату) и увеличения вкладов населения в банки :!:

Когда 26 декабря 2017-го мне пришла январская пенсия (за 2018-й), я не снимал с нее ни копейки целый год! Аж до 4-го января!

Даже этим своим маленьким шагом, я улучшил банковскую отчетность и дал реальную возможность Нацбанку заявить, что
В 2017 году украинцы стали больше доверять свои деньги банкам

и
За декабрь вклады населения в банках увеличились на 5,1% с 450,9 млрд гривен.
yanyura
 
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