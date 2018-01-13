RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця поточного місяця бензин
на АЗС подорожчає ще на...

До кінця поточного місяця бензин на АЗС подорожчає ще на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07

До кінця поточного місяця бензин на АЗС подорожчає ще на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив експерт паливного ринку.

Дивися повний текст До кінця поточного місяця бензин на АЗС подорожчає ще на 70 копійок - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07

Прекрасно, это народу не мешает
papazina
 
Повідомлень: 517
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, Google [Bot], Искатель і 20 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві подорожчає холодна вода
R2 » Сер 17 січ, 2018 14:10
6 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 15:44
bub-har
АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин
R2 » Сер 17 січ, 2018 09:40
3 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 11:19
sequence
Пальне на АЗС України найближчим часом подорожчає ще як...
R2 » П'ят 12 січ, 2018 21:38
4 453
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 20:16
papazina
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1633)
17.01.2018 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.