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До кінця поточного місяця бензин на АЗС подорожчає ще на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив експерт паливного ринку.
Дивися повний текст До кінця поточного місяця бензин на АЗС подорожчає ще на 70 копійок - експерт
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07
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