|
|
|
Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася до $69,04 за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:48
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту слабо знижуються в ході азіатських торгів у середу після різкого падіння напередодні, яке, на думку експертів, було пов'язано з фіксуванням прибутку після нещодавнього ралі до максимумів з грудня 2014 року.
Дивися повний текст Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася до $69,04 за барель
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79375
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:48
пусть бы так зарплаты дешевели в долларах наши как нефть у гройсмана дешевеет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 646
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1005 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|