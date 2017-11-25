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Нафта продовжує дешевшати, Brent
опустилася до $69,04 за...

Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася до $69,04 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:48

Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася до $69,04 за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту слабо знижуються в ході азіатських торгів у середу після різкого падіння напередодні, яке, на думку експертів, було пов'язано з фіксуванням прибутку після нещодавнього ралі до максимумів з грудня 2014 року.

Дивися повний текст Нафта продовжує дешевшати, Brent опустилася до $69,04 за барель.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:48

пусть бы так зарплаты дешевели в долларах наши как нефть у гройсмана дешевеет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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