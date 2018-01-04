RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді пояснили, які
повноваження отримає Президент...

У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:36

У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Іван Винник.

Дивися повний текст У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент згідно з законом про реінтеграцію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:36

Типа маневры, что ещё больше украинцев погибло? ЗAEБAТЕЛЬCКAЯ должность!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримає зброю безкоштовно - посол США
R2 » Сер 17 січ, 2018 14:21
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 14:21
R2
Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх...
R2 » Пон 15 січ, 2018 20:52
3 188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 15:28
max_us_ua
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році... 1 ... 32, 33, 34
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:44
334 11293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 19:01
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1638)
18.01.2018 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.