Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Іван Винник.
Дивися повний текст У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент згідно з законом про реінтеграцію.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 01:36
У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент згідно з законом про реінтеграцію.
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:36
Типа маневры, что ещё больше украинцев погибло? ЗAEБAТЕЛЬCКAЯ должность!
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