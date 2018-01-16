Про це під час прес-конференції заявив глава НАК Андрій Коболєв, передає enkorr.
Дивися повний текст "Нафтогаз" вимагатиме від нових власників відібраних у нього спецдозволів компенсацію.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 03:15
"Нафтогаз" вимагатиме від нових власників відібраних у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" вимагатиме від нових власників відібраних у нього спецдозволів компенсацію.
Додано: Чет 18 січ, 2018 03:15
От только осталось иностраных инвесторов пригласить...разве что из "слепого траста"))
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