Про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 03:17
Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв.
Додано: Чет 18 січ, 2018 03:17
станет полный отказ от импортного газа в 2020 году, - ага к тому времени надеюсь вас там не будет. Все реХформы только повышение цен и все. Что можно вот выбрать постачальника иного чем тот что есть?
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