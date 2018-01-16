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Реформу ринку газу завершено
на 75-80% - Коболєв

Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 03:17

Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Реформу ринку газу завершено на 75-80% - Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 03:17

станет полный отказ от импортного газа в 2020 году, - ага к тому времени надеюсь вас там не будет. Все реХформы только повышение цен и все. Что можно вот выбрать постачальника иного чем тот что есть?
Джон
 
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