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McDonald’s перейде на
перероблені матеріали

McDonald’s перейде на перероблені матеріали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 05:36

McDonald’s перейде на перероблені матеріали

Пропонуємо до обговорення:
В даний час лише половина упаковки для McDonald’s виробляється з вторинної сировини.

Дивися повний текст McDonald’s перейде на перероблені матеріали.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 05:36

Главное, чтобы еду не делали из того, что уже кто-то поел )
alex34124
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