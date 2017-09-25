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McDonald’s перейде на перероблені матеріали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 05:36
Пропонуємо до обговорення:
В даний час лише половина упаковки для McDonald’s виробляється з вторинної сировини.
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R2
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Додано: Чет 18 січ, 2018 05:36
Главное, чтобы еду не делали из того, что уже кто-то поел )
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alex34124
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