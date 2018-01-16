Мінімальний штраф за розпивання спиртного в громадських місцях можуть підвищити в 20 разів.
Дивися повний текст В Україні хочуть посилити антиалкогольні і антитютюнові штрафи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 08:14
В Україні хочуть посилити антиалкогольні і антитютюнові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть посилити антиалкогольні і антитютюнові штрафи.
Додано: Чет 18 січ, 2018 09:56
Недавно мелькала статистика, что наши депутаты производят в 20 раз больше законов, чем их коллеги из других стран. Похоже, им просто надо оправдать свое существование... Торговля спиртным из-под полы процветает, и ее успешно продолжает крышевать абсолютно новая полиция.
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:45
Тому що у нас нормальних законів немає. А у тих вже давно все працює. І їм треба вносити тільки невеликі правки
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:47
Бабушок з цигарками поштучно, сподіваюсь нарешті порозганяють. Якщо в магазині вам цигарки не продадуть якщо вам немає 18-ти, то бабки біля метро при мені 12-13 річним продавали
реклама
|