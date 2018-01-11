Інженери швейцарського дослідного інституту Empa створили цеглини з найкращими на сьогодні ізоляційними показниками, заповнивши їх аерогелем.
Дивися повний текст У Швейцарії розробили цеглу з найкращою в світі теплоізоляцією.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 08:43
У Швейцарії розробили цеглу з найкращою в світі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Швейцарії розробили цеглу з найкращою в світі теплоізоляцією.
Додано: Чет 18 січ, 2018 08:43
Теплопроводность керамического кирпича ~0,55 Вт/м*градус. В кладке большая часть тепла уходит через соединительный раствор. Примерная теплопроводность готовой кладки ~ 0,70. Теплопроводность газобетона 0.1. При этом кладку можно делать на "теплый" клей с тонкими швами. То есть газобетон в 7 раз менее теплопроводен кирпича. А тут предлагают дорогую технологию, которая даёт 8 раз. При этом газобетон и легче и проще обрабатывается. Плюс производство уже на потоке по всему миру.
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