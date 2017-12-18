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Американська компанія поставить
26 вітротурбін для...

Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:05

Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія GE Renewable Energy, підрозділ корпорації General Electric, в 2018 році поставить 26 вітротурбін для Приморської вітрової електростанції енергетичного холдингу ДТЕК в Запорізькій області, повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст Американська компанія поставить 26 вітротурбін для електростанції в Запорізькій області.
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Пенсильванский уголь... Турбины GE...
А Simens не катит?
"За морем телушка - полушка. Да рубль - перевоз." (народная мудрость)
serg_vronsky
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siemens в крим постачає
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:17

  sdmitruk написав:siemens в крим постачає

В Крыму ещё море есть... То шо теперь? В море перестать купаться?!
serg_vronsky
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