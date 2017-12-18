Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

Додано: Чет 18 січ, 2018 14:47

BIGor написав: Завидуйте из-за поребрика молча))) Завидуйте из-за поребрика молча)))

Согласен, что лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.Но уголь - извините! Потому что это бред! Уголь даже без ОРДЛО есть где добывать в Украине! Покупка угля а США и газовый контракт 2009 - одного порядка антигосударственные решения. Даже если уголь в Украине производится с лёгким убытком, это дешевле для страны, чем платить в валюте 100% стоимости импортного, и не просто импортного, а штатовского с расходами на транспорт через океан.Ну и на структуру торговли с американцами посмотрите - они нам продают, кроме угля, продукцию с высокой ценностью (промышленное оборудование, машины, электронику, ПО), а покупают - чёрные металлы, растительное масло и спирт...Трамп хорошо работает, продвигая интересы американского бизнеса в Украину. Порошенко, продвигая интересы украинского бизнеса в США - не очень...