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Американська компанія поставить
26 вітротурбін для...

Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:05

Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія GE Renewable Energy, підрозділ корпорації General Electric, в 2018 році поставить 26 вітротурбін для Приморської вітрової електростанції енергетичного холдингу ДТЕК в Запорізькій області, повідомила прес-служба компанії.

Дивися повний текст Американська компанія поставить 26 вітротурбін для електростанції в Запорізькій області.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:05

Пенсильванский уголь... Турбины GE...
А Simens не катит?
"За морем телушка - полушка. Да рубль - перевоз." (народная мудрость)
serg_vronsky
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siemens в крим постачає
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:17

  sdmitruk написав:siemens в крим постачає

В Крыму ещё море есть... То шо теперь? В море перестать купаться?!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:15

Re: Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

  serg_vronsky написав:Пенсильванский уголь... Турбины GE...

Завидуйте из-за поребрика молча)))
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:47

  BIGor написав: Завидуйте из-за поребрика молча)))

Согласен, что лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.

Но уголь - извините! Потому что это бред! Уголь даже без ОРДЛО есть где добывать в Украине! Покупка угля а США и газовый контракт 2009 - одного порядка антигосударственные решения. Даже если уголь в Украине производится с лёгким убытком, это дешевле для страны, чем платить в валюте 100% стоимости импортного, и не просто импортного, а штатовского с расходами на транспорт через океан.

Ну и на структуру торговли с американцами посмотрите - они нам продают, кроме угля, продукцию с высокой ценностью (промышленное оборудование, машины, электронику, ПО), а покупают - чёрные металлы, растительное масло и спирт...

Трамп хорошо работает, продвигая интересы американского бизнеса в Украину. Порошенко, продвигая интересы украинского бизнеса в США - не очень...
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:14

Это же ЕБРР пристраивает кредиты, для финансирования Американской экономики. Оно нужно? Какие будут тарифы на электроэнергию в энергозатратной экономики? С какого боку конкурентно способность появиться?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:25

Re: 26 вітротурбін

  Criticus написав:лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.

Что сложного в ветротурбинах?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:46

Re: Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

  nik1 написав:Это же ЕБРР пристраивает кредиты, для финансирования Американской экономики.

Европейский банк финансирует Американскую экономику? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:35

  sal написав:
  Criticus написав:лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.

Что сложного в ветротурбинах?


Лопасти, системы ориентации и стабилизации,генераторы и прочее-прочее.
Мы ведь говорим не о садовом ветряке.

Кстати недавно кто-то на форуме хвастал что под Одессой производят ветряки большой мощности.
Но видать покупать в США выгоднее чем у собственного производителя.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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