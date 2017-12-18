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Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...
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Додано: Чет 18 січ, 2018 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія GE Renewable Energy, підрозділ корпорації General Electric, в 2018 році поставить 26 вітротурбін для Приморської вітрової електростанції енергетичного холдингу ДТЕК в Запорізькій області, повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст Американська компанія поставить 26 вітротурбін для електростанції в Запорізькій області
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Додано: Чет 18 січ, 2018 09:05
Пенсильванский уголь... Турбины GE...
А Simens не катит?
"За морем телушка - полушка. Да рубль - перевоз." (народная мудрость)
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serg_vronsky
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:49
siemens в крим постачає
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sdmitruk
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Додано: Чет 18 січ, 2018 11:17
sdmitruk написав:
siemens в крим постачає
В Крыму ещё море есть... То шо теперь? В море перестать купаться?!
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serg_vronsky
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Додано: Чет 18 січ, 2018 13:15
serg_vronsky написав:
Пенсильванский уголь... Турбины GE...
Завидуйте из-за поребрика молча)))
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BIGor
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Додано: Чет 18 січ, 2018 14:47
BIGor написав:
Завидуйте из-за поребрика молча)))
Согласен, что лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.
Но уголь - извините! Потому что это бред! Уголь даже без ОРДЛО есть где добывать в Украине! Покупка угля а США и газовый контракт 2009 - одного порядка антигосударственные решения. Даже если уголь в Украине производится с лёгким убытком, это дешевле для страны, чем платить в валюте 100% стоимости импортного, и не просто импортного, а штатовского с расходами на транспорт через океан.
Ну и на структуру торговли с американцами посмотрите - они нам продают, кроме угля, продукцию с высокой ценностью (промышленное оборудование, машины, электронику, ПО), а покупают - чёрные металлы, растительное масло и спирт...
Трамп хорошо работает, продвигая интересы американского бизнеса в Украину. Порошенко, продвигая интересы украинского бизнеса в США - не очень...
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Criticus
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Додано: Чет 18 січ, 2018 16:14
Это же ЕБРР пристраивает кредиты, для финансирования Американской экономики. Оно нужно? Какие будут тарифы на электроэнергию в энергозатратной экономики? С какого боку конкурентно способность появиться?
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nik1
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Додано: Чет 18 січ, 2018 16:25
Criticus написав:
лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.
Что сложного в ветротурбинах?
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sal
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:35
sal написав: Criticus написав:
лучше штатовское покупать, чем российское, из того, что не можем делать сами. Причина банальна и вообще без политики - более высокое качество, зачастую с возможностью привлечения дешёвого финансирования.
Что сложного в ветротурбинах?
Лопасти, системы ориентации и стабилизации,генераторы и прочее-прочее.
Мы ведь говорим не о садовом ветряке.
Кстати недавно кто-то на форуме хвастал что под Одессой производят ветряки большой мощности.
Но видать покупать в США выгоднее чем у собственного производителя.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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