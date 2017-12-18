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Американська компанія поставить
26 вітротурбін для...

Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:56

Re: американська компанія

  Shram написав:видать покупать в США выгоднее чем у собственного производителя.

И уголь выгоднее в США покупать. а яблоки в Польше.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53

  BIGor написав:
  nik1 написав:Это же ЕБРР пристраивает кредиты, для финансирования Американской экономики.

Европейский банк финансирует Американскую экономику? :mrgreen:


Для волгарей там все на одно лицо: масоны и рептилоиды.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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