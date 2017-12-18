Американська компанія поставить 26 вітротурбін для...

И уголь выгоднее в США покупать. а яблоки в Польше.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 17:56
Re: американська компанія
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53
Для волгарей там все на одно лицо: масоны и рептилоиды.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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