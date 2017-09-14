Про це він сказав у розмові з журналістами.
Дивися повний текст Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до Польщі.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:02
Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до...
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Дивися повний текст Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до Польщі.
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:10
R2 А сколько не иммигрировали, а работают пр 1-2 года? У меня друзья бросили рабочие места начальников с ЗП 30000-40000 грн., дома, квартиры и слиняли в Польшу. Работают тоже начальниками с приличной ЗП, говорят что выбор сделали из за того, что в Украине ихним детям ничего хорошего не светит.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:08
жити заради дітей це тупо. не в тебе не в них життя не буде. дав інструмент в вигляді освіти і гуд бай. але як би там не було бути другосортним у польщі прицьому що в україні мати пристойний дохід- не розумію
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