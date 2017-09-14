Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до...

Додано: Чет 18 січ, 2018 17:14

sequence написав: А сомнительное будущее в сомнительной растерзанной стране не больно и хотелось то. Новости по зомбоящику включите: убили, выбросился, сгорел, подорвался, украли, коррупция, зрадоперемоги, кругомворогы и т.д. Вот оно будущее в стране, в которой вы себя считаете "первосортным" (Геббельсом пованивает от таких сравнений) А сомнительное будущее в сомнительной растерзанной стране не больно и хотелось то. Новости по зомбоящику включите: убили, выбросился, сгорел, подорвался, украли, коррупция, зрадоперемоги, кругомворогы и т.д. Вот оно будущее в стране, в которой вы себя считаете "первосортным" (Геббельсом пованивает от таких сравнений)

по поводу новостей это больше вопрос к журналистам. им интереснее подавать извечную зраду, уныние и зубожиння, потому что общество хавает. это как с поп-музыкой, тупыми сериалами, книгами Донцовой и т.д.деятели телевидения и искусства похерили давнюю заповедь о том, что Искусство должно быть выше уровня общества и тянуть его за собой вверх, а не опускаться до его уровня.Если посмотреть новости по убийствам, то у нас чуть ли не 90-е на дворе, хотя в реальности за 2017 минимум за последние 20 лет.на эту тему есть хорошая статья. не касательно Украины, а вообще в мировом плане."Почему сейчас жизнь лучше ?Если бы Интернет изобрели сто лет назад, то десятки миллионов пользователей facebook, описывая, как они умирают в мучениях от испанки, создали бы ощущение у остальных, что наступает конец света и страшный армагедон, и возможно, что мир окончательно бы тронулся умом тогда, а не сейчас.Большинство людей настолько глупы, что не могут никак взять в толк, что лучше, чем сейчас, человечество еще никогда не жило. Любая информация, которую мы получаем сегодня через сети, делает наш мир гораздо более открытым для окружающих. Сто лет назад никто не знал, что творилось на полях Европы, усеянной миллионами трупов. Дроны с видеокамерами не постили ежеминутно в ленту новостей ошметки конечностей с намотанными на черепа кишками.Но от того, что любое событие, которое происходит в мире, благодаря сети интернет теперь становится мгновенно достоянием общественности, от этого у многих складывается ощущение, что они живут на каком-то вулкане, где каждую минуту кого-то убивают, все гибнут, полчища орков прорывают отовсюду границы, чтобы побеспокоить их уютный быт......"