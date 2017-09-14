Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до...
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sequence написав:чем же он пристойный - доход примерно 1000 евро в Украине?? Даже машину приличную (от 30К евро) нельзя позволить купить и содержать, не говоря уже о мелочах, вроде семьи, детей, загранотпуска и т.д. и т.п. А жить ради детей - это нормально, пока дети себе гнезда сами не совьют. Второсортным (несколько неверное определение для текущих мобильных реалий в Европе) в другой стране ты будешь поначалу, у детей будет уже все хорошо, внуки забудут откуда их бабки/дедки.
А чого це ті, хто дупи рвав за Януковича, так агітують за Польщу, а не за історичну батьківщину? Он на Далекому Сході ще й гроші дають переселенцям. Якось дуже хитродупо виходить, нє? Ну, на крайняк, до родичів в Крим - чи там сильно руським духом пахне?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sequence написав: А сомнительное будущее в сомнительной растерзанной стране не больно и хотелось то. Новости по зомбоящику включите: убили, выбросился, сгорел, подорвался, украли, коррупция, зрадоперемоги, кругомворогы и т.д. Вот оно будущее в стране, в которой вы себя считаете "первосортным" (Геббельсом пованивает от таких сравнений)
по поводу новостей это больше вопрос к журналистам. им интереснее подавать извечную зраду, уныние и зубожиння, потому что общество хавает. это как с поп-музыкой, тупыми сериалами, книгами Донцовой и т.д. деятели телевидения и искусства похерили давнюю заповедь о том, что Искусство должно быть выше уровня общества и тянуть его за собой вверх, а не опускаться до его уровня.
Если посмотреть новости по убийствам, то у нас чуть ли не 90-е на дворе, хотя в реальности за 2017 минимум за последние 20 лет.
на эту тему есть хорошая статья. не касательно Украины, а вообще в мировом плане.
"Почему сейчас жизнь лучше ? Если бы Интернет изобрели сто лет назад, то десятки миллионов пользователей facebook, описывая, как они умирают в мучениях от испанки, создали бы ощущение у остальных, что наступает конец света и страшный армагедон, и возможно, что мир окончательно бы тронулся умом тогда, а не сейчас. Большинство людей настолько глупы, что не могут никак взять в толк, что лучше, чем сейчас, человечество еще никогда не жило. Любая информация, которую мы получаем сегодня через сети, делает наш мир гораздо более открытым для окружающих. Сто лет назад никто не знал, что творилось на полях Европы, усеянной миллионами трупов. Дроны с видеокамерами не постили ежеминутно в ленту новостей ошметки конечностей с намотанными на черепа кишками.
Но от того, что любое событие, которое происходит в мире, благодаря сети интернет теперь становится мгновенно достоянием общественности, от этого у многих складывается ощущение, что они живут на каком-то вулкане, где каждую минуту кого-то убивают, все гибнут, полчища орков прорывают отовсюду границы, чтобы побеспокоить их уютный быт......"
sequence написав:Даже машину приличную (от 30К евро) нельзя позволить купить и содержать, не говоря уже о мелочах, вроде семьи, детей, загранотпуска и т.д. и т.п. А жить ради детей - это нормально, пока дети себе гнезда сами не совьют. Второсортным (несколько неверное определение для текущих мобильных реалий в Европе) в другой стране ты будешь поначалу, у детей будет уже все хорошо, внуки забудут откуда их бабки/дедки. А сомнительное будущее в сомнительной растерзанной стране не больно и хотелось то. Новости по зомбоящику включите: убили, выбросился, сгорел, подорвался, украли, коррупция, зрадоперемоги, кругомворогы и т.д. Вот оно будущее в стране, в которой вы себя считаете "первосортным" (Геббельсом пованивает от таких сравнений)
зарабатывая штуку евро в Украине, можно позволить себе уровень жизни гораздо выше среднестатического жителя практически любой европейской страны.
насчет машины - я вообще не понимаю смысл отдавать такие деньги за ж_повозку, предназначение которой - довезти тело из пункта А в пункт Б с определенной степенью комфорта. как впрочем и смысл покупки телефона дороже 500 баксов. свой последний например я купил за сотку и объективно из разницы с дорогими моделями вижу лишь отсутствие 4G (что пока не актуально) и отсутствие NFC (что тоже почти пофиг так как NFC есть на карточке). возможно следующий куплю за 200, чтобы все это было.
насчет "второсортности" - простите, а вы жили/работали в Европе? это факт, куча людей подтверждают - пока вы не станете полноценным жителем/гражданином другой страны, вы будете ощущать то, что вас не вполне воспринимают как "своего". даже на работе зачастую бывают моменты что если вы и какой-то поляк будете работать на той же должности и исполнять одинаковые функции, ваша зарплата будет меньше. умеренная ксенофобия - это естественное стремление любой группы любых живых существ защищать безопасность и ресурсы своей "общины" (кроме случаев когда приход "чужака" обещает взаимовыгодное сотрудничество).
romiks2009 написав:R2 А сколько не иммигрировали, а работают пр 1-2 года? У меня друзья бросили рабочие места начальников с ЗП 30000-40000 грн., дома, квартиры и слиняли в Польшу. Работают тоже начальниками с приличной ЗП, говорят что выбор сделали из за того, что в Украине ихним детям ничего хорошего не светит.
Сомнительное утверждение про переезд в ПОЛЬШУ ради детей,тем более для украинцев. В Канаду - верю, в штаты- верю, в ПОЛЬШУ- не верю. Поляки снобы,и считают украинцев бы длом. Дети двух украинцев в Польше мечтают о светлом будущем... Это смешно. Мой дед- поляк,остался жить в Украине из- за бабушки украинки. Так как знал,что "сословие" её загрызет в Польше.поляки украинцев рассматривают исключительно для тяжелой и непристижной работы- этого "светлого будущего" хотят ваши знакомые своим детям?
galex написав: зарабатывая штуку евро в Украине, можно позволить себе уровень жизни гораздо выше среднестатического жителя практически любой европейской страны. насчет машины - я вообще не понимаю смысл отдавать такие деньги за ж_повозку, предназначение которой - довезти тело из пункта А в пункт Б с определенной степенью комфорта. как впрочем и смысл покупки телефона дороже 500 баксов. свой последний например я купил за сотку и объективно из разницы с дорогими моделями вижу лишь отсутствие 4G (что пока не актуально) и отсутствие NFC (что тоже почти пофиг так как NFC есть на карточке). возможно следующий куплю за 200, чтобы все это было. насчет "второсортности" - простите, а вы жили/работали в Европе? это факт, куча людей подтверждают - пока вы не станете полноценным жителем/гражданином другой страны, вы будете ощущать то, что вас не вполне воспринимают как "своего". даже на работе зачастую бывают моменты что если вы и какой-то поляк будете работать на той же должности и исполнять одинаковые функции, ваша зарплата будет меньше. умеренная ксенофобия - это естественное стремление любой группы любых живых существ защищать безопасность и ресурсы своей "общины" (кроме случаев когда приход "чужака" обещает взаимовыгодное сотрудничество).
"зарабатывая штуку евро в Украине, можно позволить себе уровень жизни гораздо выше среднестатического жителя практически любой европейской страны." - конечно же это не правда)). Уровень жизни будет по-прежнему ниже среднестатистического жителя практически любой европейской страны. Видите вы смысл в приобретении чего-либо или нет, согласитесь, это ваши проблемы)). "Полноценным" вы становитесь СРАЗУ! имея легальный статус нахождения в стране! Независимо от того черный вы или белый, хромой или косой. Вобщем, все бред и предрассудки
sequence написав:чем же он пристойный - доход примерно 1000 евро в Украине?? Даже машину приличную (от 30К евро) нельзя позволить купить и содержать, не говоря уже о мелочах, вроде семьи, детей, загранотпуска и т.д. и т.п. А жить ради детей - это нормально, пока дети себе гнезда сами не совьют. Второсортным (несколько неверное определение для текущих мобильных реалий в Европе) в другой стране ты будешь поначалу, у детей будет уже все хорошо, внуки забудут откуда их бабки/дедки.
А чого це ті, хто дупи рвав за Януковича, так агітують за Польщу, а не за історичну батьківщину? Он на Далекому Сході ще й гроші дають переселенцям. Якось дуже хитродупо виходить, нє? Ну, на крайняк, до родичів в Крим - чи там сильно руським духом пахне?