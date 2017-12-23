Всі автомобілі, які мають литовські номерні знаки, зареєстровані в місцевому органі реєстрацій.
Дивися повний текст Як перевірити законність литовського авто.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:07
Як перевірити законність литовського авто
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Дивися повний текст Як перевірити законність литовського авто.
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:07
Проверив автомобиль с Литовской регистрацией можно узнать наличие страховки, дату окончания техосмотра, даты снятия с учета (если закончилась страховка или техосмотр). Подробнее о том, как правильно проверить свой автомобиль по Литве описано здесь: http://avto-strahovanie.in.ua/litovskij-tehosmotr.html
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