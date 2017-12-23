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Як перевірити законність
литовського авто

Як перевірити законність литовського авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:07

Як перевірити законність литовського авто

Пропонуємо до обговорення:
Всі автомобілі, які мають литовські номерні знаки, зареєстровані в місцевому органі реєстрацій.

Дивися повний текст Як перевірити законність литовського авто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:07

Проверив автомобиль с Литовской регистрацией можно узнать наличие страховки, дату окончания техосмотра, даты снятия с учета (если закончилась страховка или техосмотр). Подробнее о том, как правильно проверить свой автомобиль по Литве описано здесь: http://avto-strahovanie.in.ua/litovskij-tehosmotr.html
ann101
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