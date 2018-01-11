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Bitcoin зростає після падіння нижче $10 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) торгується в плюсі в четвер після падіння до рівня нижче 10 тисяч доларів на торгах у середу, що стало мінімальним рівнем з листопада 2017 року, випливає з даних торгів.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 10:22
Как неожиданно!?.. )))
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