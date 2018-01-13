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Як у Києві влаштований
ринок "єврономерів"

Як у Києві влаштований ринок "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:46

Як у Києві влаштований ринок "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти дізналися, що почім на ринку і наскільки це законно.

Дивися повний текст Як у Києві влаштований ринок "єврономерів".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:46

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