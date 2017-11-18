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ШІ склав іспити в
Стенфорд краще за людину

ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:01

ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину

Пропонуємо до обговорення:
Нейронна мережа, розроблена китайським інтернет-гігантом Alibaba, блискуче здала тести від Стенфордського університету

Дивися повний текст ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:01

"...Искусственный интеллект успешно прошел тесты на навыки чтения и понимания текста и речи."
Пусть этому, искусственному интеллекту, дадут прочесть всю законодательную базу Украины, он моментом сгорит от понимания, не дождавшись тестов.
director-com-ua
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