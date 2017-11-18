Нейронна мережа, розроблена китайським інтернет-гігантом Alibaba, блискуче здала тести від Стенфордського університету
Дивися повний текст ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 11:01
ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ШІ склав іспити в Стенфорд краще за людину.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:01
"...Искусственный интеллект успешно прошел тесты на навыки чтения и понимания текста и речи."
Пусть этому, искусственному интеллекту, дадут прочесть всю законодательную базу Украины, он моментом сгорит от понимания, не дождавшись тестов.
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