Гендиректор компанії Apple Тім Кук приніс свої вибачення користувачам за сповільнення процесорів iPhone.
Дивися повний текст Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:37
Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone.
Додано: Чет 18 січ, 2018 15:43
реклама
|