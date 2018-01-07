RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Користувачі зможуть відключити
опцію сповільнення iPhone

Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:37

Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор компанії Apple Тім Кук приніс свої вибачення користувачам за сповільнення процесорів iPhone.

Дивися повний текст Користувачі зможуть відключити опцію сповільнення iPhone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79397
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:37

І ні слова про те, як це зробити
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 438
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:43

  Всюдиносапхайчик написав:І ні слова про те, як це зробити

В следующем обновлении iOS появится расширенная функция управления питанием.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Expat, Shram, драйвер і 39 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німці зможуть оплатити проїзд кросівками
R2 » П'ят 12 січ, 2018 11:21
2 207
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 20:38
antonivs3
iPhone 8 Plus почали здуватися (фото)
R2 » Сер 10 січ, 2018 15:14
2 200
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 15:38
Faceless
Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...
R2 » Сер 03 січ, 2018 22:58
6 407
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 01:05
zpratsy
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3276)
18.01.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.