RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укргазвидобування" в 2018
році планує видобути майже 16...

"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:42

"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...

Пропонуємо до обговорення:
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути 15,94 млрд кубометрів газу.

Дивися повний текст "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16 млрд куб. м газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79397
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:42

Не правильно он говорит, это разведанных запасов на 22 года хватит. А есть еще газ на глубинах более 2 000 метров который никто не разведывал, так же есть сланцевый газ.
Джон
 
Повідомлень: 150
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:57

Re: "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16

Собственно, поскольку потребителям нет никакой разницы в цене - что наш газ, что импортный, то нас - граждан Украины, эта новость должна оставить равнодушными.
Как поет Слепаков - "ведь это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас".
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 06.08.10
Подякував: 810 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, драйвер і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році... 1 ... 33, 34, 35
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:44
341 11452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 16:25
budivelnik
Чиновники знайшли вихід: на власників "єврономерів" у... 1, 2
R2 » Вів 16 січ, 2018 17:55
10 345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 15:59
galex
Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати
R2 » Чет 18 січ, 2018 14:07
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 14:07
Cler
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3276)
18.01.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.