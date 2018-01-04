Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути 15,94 млрд кубометрів газу.
Дивися повний текст "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16 млрд куб. м газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:42
"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16 млрд куб. м газу.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:42
Не правильно он говорит, это разведанных запасов на 22 года хватит. А есть еще газ на глубинах более 2 000 метров который никто не разведывал, так же есть сланцевый газ.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:57
Re: "Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16
Собственно, поскольку потребителям нет никакой разницы в цене - что наш газ, что импортный, то нас - граждан Украины, эта новость должна оставить равнодушными.
Как поет Слепаков - "ведь это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас".
Прокремлевский тролль.
реклама
|