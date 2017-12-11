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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:33

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Пропонуємо до обговорення:
У законі про реінтеграцію Донбасу парламент визнав Росію агресором.

Дивися повний текст Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:33

Это юридическое оформление тупика. Какую пользу этот закон дает народу? Какую перспективу?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:48

Когда то был предмет - Научный коммунизм, сейчас должен появиться - Научная ре интеграция Донбасса. Естественно с критикой российских фальсификаторов.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:20

может это подготовка к наступлению? Минские соглашения ясное дело, были нужны только для того, чтобы приостановить войну, в моменте, когда проигрывали. Теперь, как жирок наростили можно и пошмалять?? В такие моменты можно же и выборы отменить - под предлогом военных действий и т.д. Мнагахадовачка
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:40

Запоребрики недовольны)))
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:47

Та запоребрикам вже давно пофiг. Менi цiкаво, це я один, чи всi бачать офiцiйне признанная бойових дiй на тетиторii Украiни замiсть антитнррор.оперяцii? Тобто в нас вiйна йде й незабаром почнуться новi ескалацii з призовами та iн.? Вибори та iнша политика теперь iде на другий план, Порох знову в шоколадi а всi iншi в лайнi.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50

Re: закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

А где собственно реинтеграция/интеграция Донбасса?
sal
 
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  nik1 написав:Это юридическое оформление тупика. Какую пользу этот закон дает народу? Какую перспективу?


Получается теперь минские соглашения не нужны и их гаранты Франция с Германией
идут на фиг, а как теперь с пролонгированием в следующем году договора о дружбе и сотрудничестве с Россией? Насчет роста товарооборота со страной агрессором вообще говорить не стоит...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:26

Re: що це змінює

  antikkristall написав:Насчет роста товарооборота со страной агрессором вообще говорить не стоит...

Если товарооборот есть, то о нем можно говорить. И даже больше - покупать газ, который давно не покупался.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:28

  sequence написав:. Теперь, как жирок наростили можно и пошмалять?? В такие моменты можно же и выборы отменить - под предлогом военных действий и т.д. Мнагахадовачка


Жирок нарастили?
Это про банк Порошенко, компанию Гонтаревой и ДТЭК Ахметова?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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