У законі про реінтеграцію Донбасу парламент визнав Росію агресором.
Дивися повний текст Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:33
Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює.
Додано: Чет 18 січ, 2018 12:33
Это юридическое оформление тупика. Какую пользу этот закон дает народу? Какую перспективу?
Додано: Чет 18 січ, 2018 12:48
Когда то был предмет - Научный коммунизм, сейчас должен появиться - Научная ре интеграция Донбасса. Естественно с критикой российских фальсификаторов.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:20
может это подготовка к наступлению? Минские соглашения ясное дело, были нужны только для того, чтобы приостановить войну, в моменте, когда проигрывали. Теперь, как жирок наростили можно и пошмалять?? В такие моменты можно же и выборы отменить - под предлогом военных действий и т.д. Мнагахадовачка
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:47
Та запоребрикам вже давно пофiг. Менi цiкаво, це я один, чи всi бачать офiцiйне признанная бойових дiй на тетиторii Украiни замiсть антитнррор.оперяцii? Тобто в нас вiйна йде й незабаром почнуться новi ескалацii з призовами та iн.? Вибори та iнша политика теперь iде на другий план, Порох знову в шоколадi а всi iншi в лайнi.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50
Re: закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
А где собственно реинтеграция/интеграция Донбасса?
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:13
Получается теперь минские соглашения не нужны и их гаранты Франция с Германией
идут на фиг, а как теперь с пролонгированием в следующем году договора о дружбе и сотрудничестве с Россией? Насчет роста товарооборота со страной агрессором вообще говорить не стоит...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:26
Re: що це змінює
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:28
Жирок нарастили?
Это про банк Порошенко, компанию Гонтаревой и ДТЭК Ахметова?
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