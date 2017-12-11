RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:38

Re: про

  Shram написав:Жирок нарастили?
Это про банк Порошенко, компанию Гонтаревой

Это про летальное оружие из США.
далее будет летательное?..
sal
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 25.03.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:47

  Shram написав:
  sequence написав:. Теперь, как жирок наростили можно и пошмалять?? В такие моменты можно же и выборы отменить - под предлогом военных действий и т.д. Мнагахадовачка


Жирок нарастили?
Это про банк Порошенко, компанию Гонтаревой и ДТЭК Ахметова?

не. Боеготовность армии в разы лучше 2014/15 г/г - это факт. Плохо, что это повод дальше пошмалять - а кукловоды могут попросить
sequence
 
Повідомлень: 726
З нами з: 29.12.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:50

Re: жирок

  sequence написав:Боеготовность армии в разы лучше 2014/15 г/г - это факт. Плохо, что это повод дальше пошмалять

За счет линии разграничения из окопов, блиндажей и растяжек?
sal
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 25.03.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:07

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

После чтения ленты новостей все стало на свои места, весь шум вокруг этого закона был просто фоном, чтобы сразу вдогонку принять закон об упрощенной приватизации. Оказывает есть еще что раздербанить по дешовки между собой, аж 900 госпредприятий, понятно что многие из них убыточные и пойдут разве что на металлом, но ведь есть и другие, например, такие как "Турбоатом", обеспеченный заказами на несколько лет вперед...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:58

  sequence написав:не. Боеготовность армии в разы лучше 2014/15 г/г - это факт. Плохо, что это повод дальше пошмалять - а кукловоды могут попросить
Если это факт приведите к примеру количество боеготовых танков и самолетов в ВСУ за 2014 год и 2017-ый. А боеспособность сейчас на каком уровне?
ceba
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 12.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:03

  antikkristall написав:После чтения ленты новостей все стало на свои места, весь шум вокруг этого закона был просто фоном, чтобы сразу вдогонку принять закон об упрощенной приватизации. Оказывает есть еще что раздербанить по дешовки между собой, аж 900 госпредприятий, понятно что многие из них убыточные и пойдут разве что на металлом, но ведь есть и другие, например, такие как "Турбоатом", обеспеченный заказами на несколько лет вперед...


как по мне, возвращать ордло не стоит до того, как не наступит полная ясность что с ним потом делать. не удивлюсь если запоребрики еще и будут усиленно нам его впихивать до выборов в качестве троянского коня.

по приватизации (вспомнилась шутка о том, как вывели курицу, несущую золотые яйца и подарили ее государству, после чего через пару месяцев она стала убыточной) - вообще конечно нужно по максимуму все пораспродавать, кроме стратегически важных. особенно с прицелом на то, что любое предприятие может купить какой-нибудь россиянин через прокладку и умышленно развалить.
Турбоатом относится к стратегическим.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 20.04.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:11

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

  sal написав:А где собственно реинтеграция/интеграция Донбасса?

Його, спочатку, треба реінтегрувати (цим уже займаються новоутворення під чутким керівництвом братків) до рівня економічної пустелі, а потім можна і інтегрувати. Тоді і ватани трохи порозумнішають, і всю цю промислову лобуду вже не треба буде рятувати дотаціями. Усьо по плану. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 01.08.15
Подякував: 648 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 22 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент підписав закон про посилення відповідальності...
R2 » Чет 04 січ, 2018 20:04
2 257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 20:18
Serg-ik
В НБУ порахували втрати від блокади окупованого Донбасу
R2 » Пон 11 гру, 2017 11:22
3 243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2017 19:38
galex
Порошенко підписав закон, який запроваджує пеню за... 1, 2, 3
R2 » Сер 06 гру, 2017 13:49
27 1876
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 гру, 2017 18:35
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14668)
18.01.2018 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.