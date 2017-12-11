Это про летальное оружие из США.
далее будет летательное?..
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:38
Re: про
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:47
не. Боеготовность армии в разы лучше 2014/15 г/г - это факт. Плохо, что это повод дальше пошмалять - а кукловоды могут попросить
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:50
Re: жирок
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:07
Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
После чтения ленты новостей все стало на свои места, весь шум вокруг этого закона был просто фоном, чтобы сразу вдогонку принять закон об упрощенной приватизации. Оказывает есть еще что раздербанить по дешовки между собой, аж 900 госпредприятий, понятно что многие из них убыточные и пойдут разве что на металлом, но ведь есть и другие, например, такие как "Турбоатом", обеспеченный заказами на несколько лет вперед...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:58
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:03
как по мне, возвращать ордло не стоит до того, как не наступит полная ясность что с ним потом делать. не удивлюсь если запоребрики еще и будут усиленно нам его впихивать до выборов в качестве троянского коня.
по приватизации (вспомнилась шутка о том, как вывели курицу, несущую золотые яйца и подарили ее государству, после чего через пару месяцев она стала убыточной) - вообще конечно нужно по максимуму все пораспродавать, кроме стратегически важных. особенно с прицелом на то, что любое предприятие может купить какой-нибудь россиянин через прокладку и умышленно развалить.
Турбоатом относится к стратегическим.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:11
Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
Його, спочатку, треба реінтегрувати (цим уже займаються новоутворення під чутким керівництвом братків) до рівня економічної пустелі, а потім можна і інтегрувати. Тоді і ватани трохи порозумнішають, і всю цю промислову лобуду вже не треба буде рятувати дотаціями. Усьо по плану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|