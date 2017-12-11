Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:35

detroytred написав: galex

)))

Когда пытаются реально помешать , то не пытаются достучаться до овец.

Нужно хотя бы чуть выше.



Объяснений почему не было штурма захваченной Донецкой ОДА, когда к этому было всё готово и осталось только реализовать -- нет. Может подскажите, где узнать. galex)))Когда пытаются реально помешать , то не пытаются достучаться до овец.Нужно хотя бы чуть выше.Объяснений почему не было штурма захваченной Донецкой ОДА, когда к этому было всё готово и осталось только реализовать -- нет. Может подскажите, где узнать.

претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат.местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка, кидались под танки и бтр-ы украинских военных. что дало преимущество оккупантам, под танки которых проукраинским кидаться не было смысла, так как их просто намотали бы на гусеницы.куда выше достучаться? к губаревым, мозговым и т.д.? они прекрасно понимали что делают и имели в этом свой личный меркантильный интерес. практически все изначальные организаторы этого сепаратизма свалили из своего детища - кто-то в РФ, кто-то на тот свет.