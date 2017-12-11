Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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detroytred написав:galex ))) Когда пытаются реально помешать , то не пытаются достучаться до овец. Нужно хотя бы чуть выше.
Объяснений почему не было штурма захваченной Донецкой ОДА, когда к этому было всё готово и осталось только реализовать -- нет. Может подскажите, где узнать.
претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат. местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка, кидались под танки и бтр-ы украинских военных. что дало преимущество оккупантам, под танки которых проукраинским кидаться не было смысла, так как их просто намотали бы на гусеницы.
куда выше достучаться? к губаревым, мозговым и т.д.? они прекрасно понимали что делают и имели в этом свой личный меркантильный интерес. практически все изначальные организаторы этого сепаратизма свалили из своего детища - кто-то в РФ, кто-то на тот свет.
вы же с другой стороны ситуацию не видите - там все еще хуже. "Добровольцы" мотнулись Сирию отвоевывать в составе ЧВК, местные тоже ропщут - устав от топтания на одном месте два года. Я не буду давать вам прямые ссылки, на форуме украинского сайта такое не прокатывает - порежут и все. Ищите где-то в архивах bmpd. За бельмесы рекомендую извиниться: мне эта тема интересна, я читал разные, компетентные и не очень мнения всех сторон. br
Я должен извинится за вашу некомпетентность в данном вопросе? Вы так и не привели факты по увеличению боеготовности в разы.Вы не понимаете,что такое боеготовность и ,что требуется для того чтобы её увеличить в разы.
galex написав:претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат. местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка,
А зажигать в Киеве это квартира чья?, это было остро,не проплачено(а только за еду), стильно и демократично.
Когда силовики блокировали Дон.ОГА и были полностью готовы и способны ее освободить, то ... команды так и не поступило. Разницу улавливаете: в Харькове освободили и результат, там не освободили и другой результат. Сами же ватники (овцы) в обоих случаях принципиально не отличаются.
lapay Прикол был, когда Самопомичи, требовавшей указать дату начала агрессии и чёткое определение агрессора, считающей это принципиальным и угрожающей без этого поддержать законопроект, указали на ватность.
Ещё бОльший прикол, когда они, не добившись этих своих поправок, взяли и проголосовали. Объяснив, что испугались причисления в ватники.
Это я к тому, что ярлыками у нас легко кидаются налево и направо. Главное первому приватизировать патриотизм.
Ещё прикол: на правку какой-то дамы об определении рфии страной агрессором в законопроекте Винник отвечает - это уже определено Радой в законах раньше и называет где. Поэтому настаивает на отклонении правки.
Глава же фракции НФ Бурбак многократно подчёркивает заслуги закона - вызначили страну-агрессора.
Сыроид перед самым голосованием заявляет, что этот законопроект никуда не годится и ... через минуту нажимает за.
Геращенко говорит, что это защитит наших военнослужащих. Напрашивается вопрос: почему срочно не защитили раньше, а каникулярничали и т.д.