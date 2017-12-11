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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:35

  detroytred написав:galex
)))
Когда пытаются реально помешать , то не пытаются достучаться до овец.
Нужно хотя бы чуть выше.

Объяснений почему не было штурма захваченной Донецкой ОДА, когда к этому было всё готово и осталось только реализовать -- нет. Может подскажите, где узнать.


претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат.
местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка, кидались под танки и бтр-ы украинских военных. что дало преимущество оккупантам, под танки которых проукраинским кидаться не было смысла, так как их просто намотали бы на гусеницы.

куда выше достучаться? к губаревым, мозговым и т.д.? они прекрасно понимали что делают и имели в этом свой личный меркантильный интерес. практически все изначальные организаторы этого сепаратизма свалили из своего детища - кто-то в РФ, кто-то на тот свет.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:37

  ceba написав:
  sequence написав:
  ceba написав: Если это факт приведите к примеру количество боеготовых танков и самолетов в ВСУ за 2014 год и 2017-ый. А боеспособность сейчас на каком уровне?
зачем самолеты в сухопутной войне? Танков реально больше,


Что правда?
Самолеты (и вертолеты) вы считаете лишними в современной сухопутной войне?
И танков больше? На сколько? На 10 штук?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46

galex
Спокійніше, Зоя Жорівна, спокійніше (с).
Больше чем сделали против этой страны "патриоты" типа вас, не сделал никто, так что ваша ревность неуместна.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:04

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

  Дваждыдвашник написав:Больше чем сделали против этой страны "патриоты" типа вас, не сделал никто, так что ваша ревность неуместна.

Це треба записати: "Ватани рятують Україну від патріотів". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:27

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Больше чем сделали против этой страны "патриоты" типа вас, не сделал никто, так что ваша ревность неуместна.

Це треба записати: "Ватани рятують Україну від патріотів". :)


Слышали про выражение "полезный дурак"?
Большинство украинских "патриотов" к сожалению являются такими полезными дураками, которых используют во всю и Запад и Россия
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:04

  sequence написав:
  ceba написав:Я вижу ,что вы не бельмеса не понимаете в военном деле.Почитайте интервью украинского генерала. http://opk.com.ua/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1 ... %B2%D1%8F/

вы же с другой стороны ситуацию не видите - там все еще хуже. "Добровольцы" мотнулись Сирию отвоевывать в составе ЧВК, местные тоже ропщут - устав от топтания на одном месте два года. Я не буду давать вам прямые ссылки, на форуме украинского сайта такое не прокатывает - порежут и все. Ищите где-то в архивах bmpd. За бельмесы рекомендую извиниться: мне эта тема интересна, я читал разные, компетентные и не очень мнения всех сторон. br
Я должен извинится за вашу некомпетентность в данном вопросе? Вы так и не привели факты по увеличению боеготовности в разы.Вы не понимаете,что такое боеготовность и ,что требуется для того чтобы её увеличить в разы.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:11

  galex написав:претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат.
местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка,
А зажигать в Киеве это квартира чья?, это было остро,не проплачено(а только за еду), стильно и демократично.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:21

galex
Причём тут украинская армия-то?

Когда силовики блокировали Дон.ОГА и были полностью готовы и способны ее освободить, то ... команды так и не поступило.
Разницу улавливаете: в Харькове освободили и результат, там не освободили и другой результат.
Сами же ватники (овцы) в обоих случаях принципиально не отличаются.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:30

lapay
Прикол был, когда Самопомичи, требовавшей указать дату начала агрессии и чёткое определение агрессора, считающей это принципиальным и угрожающей без этого поддержать законопроект, указали на ватность.

Ещё бОльший прикол, когда они, не добившись этих своих поправок, взяли и проголосовали.
Объяснив, что испугались причисления в ватники.

Это я к тому, что ярлыками у нас легко кидаются налево и направо.
Главное первому приватизировать патриотизм.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:49

Ещё прикол:
на правку какой-то дамы об определении рфии страной агрессором в законопроекте Винник отвечает - это уже определено Радой в законах раньше и называет где. Поэтому настаивает на отклонении правки.

Глава же фракции НФ Бурбак многократно подчёркивает заслуги закона - вызначили страну-агрессора.

Сыроид перед самым голосованием заявляет, что этот законопроект никуда не годится и ... через минуту нажимает за.

Геращенко говорит, что это защитит наших военнослужащих.
Напрашивается вопрос: почему срочно не защитили раньше, а каникулярничали и т.д.
detroytred
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