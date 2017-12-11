Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Майдан был направлен против одной конкретной личности и интересы страны он не затрагивал.
А вот сепаратизм был направлен именно против страны, поэтому ваши претензии обращайте исключительно к зеркалу.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:57
Майдан был направлен против одной конкретной личности и интересы страны он не затрагивал.
А вот сепаратизм был направлен именно против страны, поэтому ваши претензии обращайте исключительно к зеркалу.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:01
Киев прекрасно себя чувствует, гораздо лучше, чем под януковичем. А Донецк в попе. Особенно трогательно когда люди сваливают из Донецка в Киев и начинают нас тут учить что и как делать. Развалили собственный дом, перебрались к нам и раздают ценные советы ))
это как если Васадзе приедет на завод Шкоды и будет рассказывать что они неправильно делают автомобили ))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:17
Тлько не нужно парить Васадзе. В Киеве гораздо лучше это как или чем? Прекращением занятий в ВУЗах до весны? или обсуждением новости.
Только объясните мне в чем прикол если Яценюк все по полочкам разложил еще 4 года назад. Объясните мне, именно чем стало лучше в Киеве или в Пирятине?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:18
Отличаются. Процент патриотов там выше, а процент ваты ниже, чем в Донецке. С помощью силовиков патриоты смогли получить перевес в Харькове
Кстати, силовики ведь тоже были весьма неоднородны. Обычно здесь все зависит от местных властей, в Донецке они почти на 100% были пророссийскими, а в Харькове таки было какое-то количество, меньше половины, но было на кого опереться.
В Харькове всегда действовали патриотические организации, было объединение во главе с Билецким, оттуда пошел батальон Азов (в котором воевала пара моих хороших знакомых). В Харькове были определенные инсайды у Авакова, как у местного и у Бени нашлось чем надавить на Кернеса.
Поэтому без четких пруфов о том, что "Донецк специально слили", я склонен считать это сказками.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:52
Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
какая трогательная забота о студентах, которых при януковиче вовсю избивали и расстреливали. а иногда заставляли ходить на все занятия силком, с отметками и отчетами, чтобы по митингам не шастали. янукович в Киеве изначально воспринимался чужеродным телом, основная масса голосовала против него. однако ахметов манипуляциями с явкой на Востоке серьезно повысил его процент. с другой сторону, уже когда прошли во второй тур Юля и Янык, стало ясно что дело труба. у косатой феноменальное умение дойти до финала и пролететь, как и с выборами мэра Киева до того.
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