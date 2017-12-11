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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:57

  Дваждыдвашник написав:galex
Спокійніше, Зоя Жорівна, спокійніше (с).
Больше чем сделали против этой страны "патриоты" типа вас, не сделал никто, так что ваша ревность неуместна.


Майдан был направлен против одной конкретной личности и интересы страны он не затрагивал.

А вот сепаратизм был направлен именно против страны, поэтому ваши претензии обращайте исключительно к зеркалу.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:01

  ceba написав:
  galex написав:претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат.
местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка,
А зажигать в Киеве это квартира чья?, это было остро,не проплачено(а только за еду), стильно и демократично.


Киев прекрасно себя чувствует, гораздо лучше, чем под януковичем. А Донецк в попе. Особенно трогательно когда люди сваливают из Донецка в Киев и начинают нас тут учить что и как делать. Развалили собственный дом, перебрались к нам и раздают ценные советы ))

это как если Васадзе приедет на завод Шкоды и будет рассказывать что они неправильно делают автомобили ))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:17

  galex написав:
  ceba написав:
  galex написав:претензии к укроармии почему так плохо освобождали это все равно что поджечь собственную квартиру а потом пенять на пожарных что долго ехали и плохо тушат.
местные жители, частично просто идейные совковые тупицы, частично проплаченная масовка,
А зажигать в Киеве это квартира чья?, это было остро,не проплачено(а только за еду), стильно и демократично.


Киев прекрасно себя чувствует, гораздо лучше, чем под януковичем. А Донецк в попе. Особенно трогательно когда люди сваливают из Донецка в Киев и начинают нас тут учить что и как делать. Развалили собственный дом, перебрались к нам и раздают ценные советы ))

это как если Васадзе приедет на завод Шкоды и будет рассказывать что они неправильно делают автомобили ))
Тлько не нужно парить Васадзе. В Киеве гораздо лучше это как или чем? Прекращением занятий в ВУЗах до весны? или обсуждением новости.
Зображення
Только объясните мне в чем прикол если Яценюк все по полочкам разложил еще 4 года назад. Объясните мне, именно чем стало лучше в Киеве или в Пирятине?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:18

  detroytred написав:galex
Причём тут украинская армия-то?

Когда силовики блокировали Дон.ОГА и были полностью готовы и способны ее освободить, то ... команды так и не поступило.
Разницу улавливаете: в Харькове освободили и результат, там не освободили и другой результат.
Сами же ватники (овцы) в обоих случаях принципиально не отличаются.


Отличаются. Процент патриотов там выше, а процент ваты ниже, чем в Донецке. С помощью силовиков патриоты смогли получить перевес в Харькове

Кстати, силовики ведь тоже были весьма неоднородны. Обычно здесь все зависит от местных властей, в Донецке они почти на 100% были пророссийскими, а в Харькове таки было какое-то количество, меньше половины, но было на кого опереться.

В Харькове всегда действовали патриотические организации, было объединение во главе с Билецким, оттуда пошел батальон Азов (в котором воевала пара моих хороших знакомых). В Харькове были определенные инсайды у Авакова, как у местного и у Бени нашлось чем надавить на Кернеса.

Поэтому без четких пруфов о том, что "Донецк специально слили", я склонен считать это сказками.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:52

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

  ceba написав:Тлько не нужно парить Васадзе. В Киеве гораздо лучше это как или чем? Прекращением занятий в ВУЗах до весны? или обсуждением новости.


какая трогательная забота о студентах, которых при януковиче вовсю избивали и расстреливали. а иногда заставляли ходить на все занятия силком, с отметками и отчетами, чтобы по митингам не шастали. янукович в Киеве изначально воспринимался чужеродным телом, основная масса голосовала против него. однако ахметов манипуляциями с явкой на Востоке серьезно повысил его процент. с другой сторону, уже когда прошли во второй тур Юля и Янык, стало ясно что дело труба. у косатой феноменальное умение дойти до финала и пролететь, как и с выборами мэра Киева до того.
galex
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