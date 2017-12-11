Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:18

detroytred написав: galex

Причём тут украинская армия-то?



Когда силовики блокировали Дон.ОГА и были полностью готовы и способны ее освободить, то ... команды так и не поступило.

Разницу улавливаете: в Харькове освободили и результат, там не освободили и другой результат.

Сами же ватники (овцы) в обоих случаях принципиально не отличаются. galexПричём тут украинская армия-то?Когда силовики блокировали Дон.ОГА и были полностью готовы и способны ее освободить, то ... команды так и не поступило.Разницу улавливаете: в Харькове освободили и результат, там не освободили и другой результат.Сами же ватники (овцы) в обоих случаях принципиально не отличаются.

Отличаются. Процент патриотов там выше, а процент ваты ниже, чем в Донецке. С помощью силовиков патриоты смогли получить перевес в ХарьковеКстати, силовики ведь тоже были весьма неоднородны. Обычно здесь все зависит от местных властей, в Донецке они почти на 100% были пророссийскими, а в Харькове таки было какое-то количество, меньше половины, но было на кого опереться.В Харькове всегда действовали патриотические организации, было объединение во главе с Билецким, оттуда пошел батальон Азов (в котором воевала пара моих хороших знакомых). В Харькове были определенные инсайды у Авакова, как у местного и у Бени нашлось чем надавить на Кернеса.Поэтому без четких пруфов о том, что "Донецк специально слили", я склонен считать это сказками.