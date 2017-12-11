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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:49

Sommer
Так Вы объясните, что смешного.
То, что Вам смешно -- это информирование о Ваших личных чувствах. Неинтересно...

Я, например, тоже сталкивался с мнением сторонников полной независимости (националистическое крыло) о том, что зависимость от Запада (выполнение его требований), дескать, зло...
И что граждане западных стран в министерствах = граждане рашки там же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:08

  detroytred написав:Но для утверждений, что сделали всё возможное - нужно доказать, что процент ваты и процент патриотических сил сыграли ключевую роль.

То что процент ваты в Украине градально возрастал от Львова к Донецку, думаю общеизвестно, куча графиков и карт на тему. Причем до войны в Донецке это был почти абсолют. еще даже в конце 2013 большинство населения Украины было против НАТО. Это уже действия РФ кардинально поменяли настрой, даже многих из тех, кто изначально был и против майдана и против бандеры/шухевича (к слову, я считаю что на них вообще не стоит заострять внимание, опыт партизанской войны и диверсионной деятельности не особо полезен в стране, где нужно строить, созидать и развивать)
к слову, я не думаю что "сделали все возможное". я бы сам не рисковал и не рвал ж..у ради спасения того, кто во многом сам виноват в том, что случилось, несмотря на то, что его предупреждали.


А также то, что у центральных властей не было инструментов влияния на Рината.
Если уж у Бени были на Гепу, то сколько активов РЛА в других регионах...


По моему, не стоит забывать о влиянии Рината на центральные власти)) Ринат контролирует приличную пачку депутатов, без которых ВР не работает. Если Порошенко даже самому приходилось платить депутатам за законы, то у Рината эти возможности безмерно шире. Плюс активы играют не последнюю роль в жизнеспособности страны. Здесь и отопление и энергетические системы.

Я исходу из факта -- проиграли мелким группам диверсантов и кучке шушеры на Донбассе. Выиграли в других регионах.


"кучка шушеры" - это подавляющее большинство активного населения региона.
при этом порядка 80-90% тех, кто сидел дома на диванах и следил исключительно виртуально за событиями, активно поддерживали эту шушеру морально и информационно.
в то время как проукраинских жителей Донбасса их соседи называли "манкуртами" и многих в результате просто выдавили из их родного дома.

более того, даже это не научило довольно тупую и упертую, но к счастью небольшую, часть населения в других регионах - почему коллаборантство это плохо и почему толерантность к этому явлению должна быть близка к нулевой.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:28

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

  detroytred написав:Я, например, тоже сталкивался с мнением сторонников полной независимости (националистическое крыло) о том, что зависимость от Запада (выполнение его требований), дескать, зло...


это проявление "теории подковы". радикальные украинские националисты по многим убеждениям гораздо ближе к пророссийской социалистической вате (даже не смотря на то, что являются врагами), чем к украинским либералам-центристам.

кроме того, есть мнение что некоторые ключевые люди у националистов завербованы запоребриком. а многие выполняют роль "полезного дурака" в пользу врага абсолютно бесплатно, при этом искренне желая как можно сильнее сделать хорошо Украине.

из общего идейного у ваты и вышиваты: гомофобия, антисемитизм, государственная собственность на предприятия, уравнивание доходов, усиление запретов и влияния гос-ва на жизнь человека, милитаризм в форме неадекватного ура-патриотизма (одни в мечтах завоевывают Вашингтон, а другие Москву), антизападность. и конечно же - ненависть к Порошенко ))

к счастью, в отличие от РФ, где ватаны попали в струю с властью и поэтому серьезно влияют и в общественном и в электоральном плане, в Украине вышивата находится с властью в противофазе и как правило является зрадофилами. при этом электорально радикальные националисты не набирают даже 5% на выборах и во власть пройти как партия не могут. те несколько десятков тысяч, которые ходят с факелами вечером 1 января, когда народ отлеживается с похмела после НГ, это наверное и есть основное ядро электората националистов.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:15

galex
Возрастал %. Речь была о другом.

Если не захотели *рвать* и рисковать - это по итогу обошлось дороже.

Военное положение устранило бы влияние РЛА на Раду. РЛА возможно хватило бы угрозы...

Именно сидело на диванах или участвовало в массовках. Гиркинд жаловался, что буйных (готовых) к действиям было крайне мало.

В общем, если причина в не рисках и не рьяности, то по итогу это обошлось слишком дорого.
А так был бы шанс.
detroytred
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