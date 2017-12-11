Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Додано: Суб 20 січ, 2018 18:08

detroytred написав: Но для утверждений, что сделали всё возможное - нужно доказать, что процент ваты и процент патриотических сил сыграли ключевую роль.

Но для утверждений, что сделали всё возможное - нужно доказать, что процент ваты и процент патриотических сил сыграли ключевую роль.

А также то, что у центральных властей не было инструментов влияния на Рината.

Если уж у Бени были на Гепу, то сколько активов РЛА в других регионах...

Я исходу из факта -- проиграли мелким группам диверсантов и кучке шушеры на Донбассе. Выиграли в других регионах.



То что процент ваты в Украине градально возрастал от Львова к Донецку, думаю общеизвестно, куча графиков и карт на тему. Причем до войны в Донецке это был почти абсолют. еще даже в конце 2013 большинство населения Украины было против НАТО. Это уже действия РФ кардинально поменяли настрой, даже многих из тех, кто изначально был и против майдана и против бандеры/шухевича (к слову, я считаю что на них вообще не стоит заострять внимание, опыт партизанской войны и диверсионной деятельности не особо полезен в стране, где нужно строить, созидать и развивать)к слову, я не думаю что "сделали все возможное". я бы сам не рисковал и не рвал ж..у ради спасения того, кто во многом сам виноват в том, что случилось, несмотря на то, что его предупреждали.По моему, не стоит забывать о влиянии Рината на центральные власти)) Ринат контролирует приличную пачку депутатов, без которых ВР не работает. Если Порошенко даже самому приходилось платить депутатам за законы, то у Рината эти возможности безмерно шире. Плюс активы играют не последнюю роль в жизнеспособности страны. Здесь и отопление и энергетические системы."кучка шушеры" - это подавляющее большинство активного населения региона.при этом порядка 80-90% тех, кто сидел дома на диванах и следил исключительно виртуально за событиями, активно поддерживали эту шушеру морально и информационно.в то время как проукраинских жителей Донбасса их соседи называли "манкуртами" и многих в результате просто выдавили из их родного дома.более того, даже это не научило довольно тупую и упертую, но к счастью небольшую, часть населения в других регионах - почему коллаборантство это плохо и почему толерантность к этому явлению должна быть близка к нулевой.