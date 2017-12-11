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Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Додано: Вів 23 січ, 2018 10:48
galex
Ни в коем случае не настаиваю на истинности озвученного тем командиром.
Но иных каких-либо вообще объяснений, почему операция не произошла, ни от кого нет.
Ведь объяснения-то нужны.
Почему в Харькове провели, а в Донецке нет.
Какие проблемы по прошествию актуальности объяснить причины?
Особенно на фоне того, что один из участников (упомянутый командир) даже тогда открыто и прямо выдал информацию (расклад: указал, не делая какой-то секретности, весь состав и структуру участников, соотношение сил и вероятность успешного результата).
Никто его вроде не опровергал))
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detroytred
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Додано: Вів 23 січ, 2018 16:24
detroytred написав:
Приравнивать радикалов, ратующих за полную самостийнить (независимость ни от востока, ни от запада), с *радикалами из 6-й палаты* -- это утрирование. Дикое утрирование.
Почему? Что одни, что другие (что третьи, вещающие про распятых мальчиков) - идиоты.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:09
Хотя бы потому что психбольные с их идеями изолируются от общества, а рассказывающие о распятых мальчиках занимаются клеветой-ложью.
подобные ляшко тоже идиоты.
Но их-то не приравнивают к палатникам 6 и сказочникам о распятых мальчиках.
Вы явно утрировали..
И не объяснили зачем.
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detroytred
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:34
detroytred написав:
Хотя бы потому что психбольные с их идеями изолируются от общества, а рассказывающие о распятых мальчиках занимаются клеветой-ложью.
Так, уже хорошо.
подобные ляшко тоже идиоты.
Но их-то не приравнивают к палатникам 6 и сказочникам о распятых мальчиках.
Ну и при чем тут ляшки, если они в данном треде не отметились? А вот их антипод(ы) как раз засветились.
Причем как полагается лахтюкам на ставке - вкинуть-вкинул и дальше в дискуссии не участвует.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:36
sequence написав:
не. Боеготовность армии в разы лучше 2014/15 г/г - это факт. Плохо, что это повод дальше пошмалять - а кукловоды могут попросить
интенсивность военных действий зависит на 99% от одного человека, с кличкой на букву хэ
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:41
M-A-X написав:
Нужно делать замену переменной, заменить власть в Украине на адекватную.
Нет, нет, я не призываю скакать на майдане.
Тихо, мирно на выборах.
хорошо, когда есть выборы, правда? при овоще они были бы формальностью, как в беларуси или за поребриком.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 23:31
Sommer
Неужто психбольные палаты 6 замечены в тренде (двигают идею) независимости государства?
Не хотите разъяснить зачем Вы утрировали, не нужно.
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detroytred
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Додано: Вів 23 січ, 2018 23:52
trololo
Не факт.
По двум причинам:
- ресурсы поддерживать уровень жизни овощ уже исчерпал. Никто ему бы столько не дал (45 млн. населения это много)
- узурпировать власть так, как батька или гб-шник, он бы тоже не смог. Корбан на пальцах объяснил, почему в Украине невозможна диктатура.
Ну и погуглите Гордона о распрях среди рыгов (внутреннем конфликте между старыми кадрами и молодыми волчатами в лице стоматолога и его друзив).
По факту: власть под овощем уже еле держалась. Хотя монополизация власти рыгами и достигла пика.
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detroytred
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:38
detroytred написав:
Sommer
Неужто психбольные палаты 6 замечены в тренде (двигают идею) независимости государства?
Я писал про тред, а не тренд.
Смешались в кучу кони, люди...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:53
Не меняет сути.
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detroytred
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