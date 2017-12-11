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Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:30
detroytred написав:
Не меняет сути.
Так при чем тут ляшки, если они в данном треде
не отметились?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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