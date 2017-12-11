Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Так при чем тут ляшки, если они в данном треде не отметились?
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:30
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:36
А причём тут палата 6 и рассказчики о мальчиках, они тоже в данном треде не отметились.
Но Вы приравняли к ним радикалов с независимостью.
Потом объединили их тем, что они идиоты.
Я Вам показал на примере ляшков, что приравнивать всех идиотов на основании их общего (идиотизма) -- утрирование.
Тред-то у Вас получился --- идиоты.
А речь была о независимости.
О радикалах, ратующих о полной независимости от всех.
Вы приплели к ним палату 6.
До свиданья))
Это просто троллинг уже пошёл с Вашей стороны.
Для ухода в сторону от прямого вопроса: зачем утрировали (приравнивая националистическое крыло и пр. сторонников полной независимости к плоской земле,палате 6 и распятым мальчикам?!
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:05
(фейспалм)
Напоминаю, с чего все началось - в треде как раз отметился подобный рассказчик.
Причем, как полагается, вбросил бред и пропал. По-моему вообще с форума исчез.
Но у него нашлись активные защитники, которые начали рассказывать "а у них негров линчуют", вернее "а у ляшков тоже какую-то фигню говорят".
Наплевать на ляшков, они-то на форуме не тусуются.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:12
Зачем *напоминать*, если можно отлистать и увидеть, что дело было не так.
Я Вам полную последовательность написал, а Вы в ответ *напоминаю*))
Посмотрите, когда появились плоская земля, палата6 и распятые мальчики -- и когда б***.
Ляшки - это был ответ на тред о плоской земле, палате, распятых.
Хотите опровергнуть мою последовательность -- приведите время-последовательность сообщений, а не *напоминаю*)).
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:15
Плоские земли, палата6 и рассказчики о распятых -- тоже.
Вы сами приравняли (провели параллель).
Я спросил зачем.
Вместо ответа какие-то напоминания))
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