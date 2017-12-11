Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Додано: Сер 24 січ, 2018 21:36

А причём тут палата 6 и рассказчики о мальчиках, они тоже в данном треде не отметились.

Но Вы приравняли к ним радикалов с независимостью.



Потом объединили их тем, что они идиоты.

Я Вам показал на примере ляшков, что приравнивать всех идиотов на основании их общего (идиотизма) -- утрирование.



Тред-то у Вас получился --- идиоты.



А речь была о независимости.

О радикалах, ратующих о полной независимости от всех.

Вы приплели к ним палату 6.





До свиданья))

Это просто троллинг уже пошёл с Вашей стороны.

Для ухода в сторону от прямого вопроса: зачем утрировали (приравнивая националистическое крыло и пр. сторонников полной независимости к плоской земле,палате 6 и распятым мальчикам?!