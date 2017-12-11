Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Sommer
Приведите в п1. мою цитату полностью.
И перечитайте-подчеркните последнее предложение в ней.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 20:50
Sommer
Приведите в п1. мою цитату полностью.
И перечитайте-подчеркните последнее предложение в ней.
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:59
В каком именно треде?
Я обратил внимание на момент о полной независимости.
И задал Вам вопрос о причинах Вашей такой реакции. Именно на идею полной независимости.
Причислять всех разных (от умеренных и до радикальных) сторонников идеи не идти ни под запад, ни под восток - к психам ----- это троллинг.
Психи палаты 6 - это психи, организация по моей ссылки и пр. --- это не психи.
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:12
(фейспалм)
И легким движением руки то сообщение превращается в "идею полной независимости".
Просто праздник какой-то. Ну зачем же так позориться?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:02
Какое сообщение?
Конкретно.
Позориться - это не привести цитату п.1 полностью с выделением последнего предложения , которую я только что попросил.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:13
Вот это, собственно:
Если здесь можно увидеть "идею полной независимости", то я, пожалуй, умою руки.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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