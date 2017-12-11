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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:50

Sommer
Приведите в п1. мою цитату полностью.
И перечитайте-подчеркните последнее предложение в ней.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:59

В каком именно треде?
Я обратил внимание на момент о полной независимости.
И задал Вам вопрос о причинах Вашей такой реакции. Именно на идею полной независимости.

Причислять всех разных (от умеренных и до радикальных) сторонников идеи не идти ни под запад, ни под восток - к психам ----- это троллинг.
Психи палаты 6 - это психи, организация по моей ссылки и пр. --- это не психи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:12

  detroytred написав:В каком именно треде?
Я обратил внимание на момент о полной независимости.
И задал Вам вопрос о причинах Вашей такой реакции. Именно на идею полной независимости.


(фейспалм)
И легким движением руки то сообщение превращается в "идею полной независимости".

Просто праздник какой-то. Ну зачем же так позориться?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:02

Какое сообщение?
Конкретно.

Позориться - это не привести цитату п.1 полностью с выделением последнего предложения , которую я только что попросил.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:13

  detroytred написав:Какое сообщение?
Конкретно.


Вот это, собственно:
  Дваждыдвашник написав:
  galex написав:Особенно трогательно когда целая область коллаборантов ненавидит Бандеру за то, что он коллаборант ))

С некоторых точек зрения майданные украинцы есть коллаборантами США и эта точка зрения имеет право на жизнь не меньше, чем другие.


Если здесь можно увидеть "идею полной независимости", то я, пожалуй, умою руки.
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