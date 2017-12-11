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Прийнято Закон про реінтеграцію
Донбасу: що це змінює

Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:50

Sommer
Приведите в п1. мою цитату полностью.
И перечитайте-подчеркните последнее предложение в ней.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:59

В каком именно треде?
Я обратил внимание на момент о полной независимости.
И задал Вам вопрос о причинах Вашей такой реакции. Именно на идею полной независимости.

Причислять всех разных (от умеренных и до радикальных) сторонников идеи не идти ни под запад, ни под восток - к психам ----- это троллинг.
Психи палаты 6 - это психи, организация по моей ссылки и пр. --- это не психи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:12

  detroytred написав:В каком именно треде?
Я обратил внимание на момент о полной независимости.
И задал Вам вопрос о причинах Вашей такой реакции. Именно на идею полной независимости.


(фейспалм)
И легким движением руки то сообщение превращается в "идею полной независимости".

Просто праздник какой-то. Ну зачем же так позориться?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:02

Какое сообщение?
Конкретно.

Позориться - это не привести цитату п.1 полностью с выделением последнего предложения , которую я только что попросил.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:13

  detroytred написав:Какое сообщение?
Конкретно.


Вот это, собственно:
  Дваждыдвашник написав:
  galex написав:Особенно трогательно когда целая область коллаборантов ненавидит Бандеру за то, что он коллаборант ))

С некоторых точек зрения майданные украинцы есть коллаборантами США и эта точка зрения имеет право на жизнь не меньше, чем другие.


Если здесь можно увидеть "идею полной независимости", то я, пожалуй, умою руки.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:45

Sommer
В данной цитате прозвучало *с некоторых точек зрения .... и эта точка зрения имеет право на жизнь*. Вы с это высмеяли в своём сообщении 21.55.

Я обратил Ваше внимание 12.49, что *сталкивался с мнением сторонников полной независимости (национ. крыло) о том, что зависимость от Запада (выполнение его требований), дескать, зло...*

То есть предмет -- *коллаборанты США*, право на жизнь данной точки зрения и носители.
У Вас это согласно Вашему сообщению 19.01 21.55 -- *волгари*, *выдумка смешная-задорная*, *про распятых мальчиков*.
Потом *плоская земля*, *палата6*, *психи*

Я же Вам привёл ссылку и цитату *... де ворог намагаэться наповнити ъх серця московською та вашингтонською отрутою* .
То есть сторонники США - коллаборанты, как и сторонники рфии.

Почему начал новый тред о сторонниках полной независимости?
Чтобы обратить Ваше внимание -- кто ещё, кроме рашкованов-волгарей, использует формы *коллаборанты США*.
И что это не выдумки.


Кроме того, помимо таких радикалов сторонников усидеть на одном своём стуле в более мягких формах - полным полно.
И все, кто уж слишком активно тянут к союзу с США, Европой, рфией, с точки зрения самостийности представляют собой коллаборантов.

З.Ы. полная независимость, как одна из точек зрения, при которой имеет место понятие *коллаборант США*, мною была указана сразу же. В первом же сообщении. И от Вас не было претензий по *превращается*.
Поэтому Ваше вчерашнее сообщение от 21.12 о *лёгким движением руки превращается..* и *позориться* -- искажение.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 11:02

Sommer
Просмотрите свои аргументы в дискуссии (практически только *выдумка*, *распятые*, *смешно*, плоская земля*, *палата6*, *идиоты*, *психи*, обрезанная с ключевой фразой цитата и тишина на двукратную просьбу дать ее полностью, фейлспам, позориться; приравнивание националистических организаций и радикалов с *психами*).

Это типичный троллинг, а не дискуссия.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:49

  detroytred написав:Sommer
В данной цитате прозвучало *с некоторых точек зрения .... и эта точка зрения имеет право на жизнь*. Вы с это высмеяли в своём сообщении 21.55.


Естественно. И буду продолжать высмеивать адептов "распятых мальчиков" и "испанских диспетчеров".

Я обратил Ваше внимание 12.49, что *сталкивался с мнением сторонников полной независимости (национ. крыло) о том, что зависимость от Запада (выполнение его требований), дескать, зло...*


И для того, чтобы закрыть вопрос - если эти сторонники (или еще какие идиоты, с теорией плоской земли или "американцы не летали на Луну") будут писать в треде/тредах - вот тогда можно будет их обсудить.

А меряться тем, кто какие идиотические мнения наблюдал - это бессмысленно.

На этом у меня все.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:22

Конечно всё.
Ведь приравнять целый ряд организаций, слоёв и групп в обществе, которые отрицательно относятся к зависимости-влиянию от в том числе и Штатов - приравнять к психам палаты 6, расказчикам о распятых мальчикам, сказателям о плоской земле и т.д. --- это дичайшее утрирование, мягко выражаясь.
Ответить на прямой вопрос *зачем Вы утрировали?*, Вы не хотите.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:35

Re: Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Это не дискуссия а софистика, попытка замулять простые факты простыней текста.
Коллаборант это тот, кто сотрудничает с врагом.
Вышивата представляет собой маргинальную и незначительную часть общества, которую кацапен пропаганда пытается подать в виде собирательного образа большинства украинцев. Такой себе метод расчеловечивания противника, чтобы можно было провести аннексию и проголосовать разрешение использовать войска на территории Украины, не вызвав бурлений в обществе.

пытаясь обойти вниманием эти простые факты, вы сами вольно или невольно работаете на эту пропаганду.
galex
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