Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінює

Додано: П'ят 26 січ, 2018 10:45

Sommer

В данной цитате прозвучало *с некоторых точек зрения .... и эта точка зрения имеет право на жизнь*. Вы с это высмеяли в своём сообщении 21.55.



Я обратил Ваше внимание 12.49, что *сталкивался с мнением сторонников полной независимости (национ. крыло) о том, что зависимость от Запада (выполнение его требований), дескать, зло...*



То есть предмет -- *коллаборанты США*, право на жизнь данной точки зрения и носители.

У Вас это согласно Вашему сообщению 19.01 21.55 -- *волгари*, *выдумка смешная-задорная*, *про распятых мальчиков*.

Потом *плоская земля*, *палата6*, *психи*



Я же Вам привёл ссылку и цитату *... де ворог намагаэться наповнити ъх серця московською та вашингтонською отрутою* .

То есть сторонники США - коллаборанты, как и сторонники рфии.



Почему начал новый тред о сторонниках полной независимости?

Чтобы обратить Ваше внимание -- кто ещё, кроме рашкованов-волгарей, использует формы *коллаборанты США*.

И что это не выдумки.





Кроме того, помимо таких радикалов сторонников усидеть на одном своём стуле в более мягких формах - полным полно.

И все, кто уж слишком активно тянут к союзу с США, Европой, рфией, с точки зрения самостийности представляют собой коллаборантов.



З.Ы. полная независимость, как одна из точек зрения, при которой имеет место понятие *коллаборант США*, мною была указана сразу же. В первом же сообщении. И от Вас не было претензий по *превращается*.

Поэтому Ваше вчерашнее сообщение от 21.12 о *лёгким движением руки превращается..* и *позориться* -- искажение.